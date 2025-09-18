Lagi Mengenai NEW

Newmoney AI Logo

Newmoney AI Harga (NEW)

Tidak tersenarai

1 NEW ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.20%1D
mexc
USD
Newmoney AI (NEW) Carta Harga Langsung
Newmoney AI (NEW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00594364
$ 0.00594364$ 0.00594364

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.26%

+9.79%

+9.79%

Newmoney AI (NEW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEW sepanjang masa ialah $ 0.00594364, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.26% dalam 24 jam dan +9.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Newmoney AI (NEW) Maklumat Pasaran

$ 7.12K
$ 7.12K$ 7.12K

--
----

$ 7.70K
$ 7.70K$ 7.70K

925.10M
925.10M 925.10M

999,953,496.585114
999,953,496.585114 999,953,496.585114

Had Pasaran semasa Newmoney AI ialah $ 7.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEW ialah 925.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999953496.585114. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.70K.

Newmoney AI (NEW) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Newmoney AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Newmoney AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Newmoney AI kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Newmoney AI kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.26%
30 Hari$ 0+23.99%
60 Hari$ 0+30.03%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Newmoney AI (NEW)

Newmoney AI is a groundbreaking financial platform that redefines how people interact with money. Powered by advanced AI, our virtual assistant, Newton, enables seamless, borderless financial transactions anytime and anywhere. Whether users want to send or request money, swap crypto, or purchase stocks, Newmoney AI integrates these actions directly into familiar platforms like WhatsApp, SMS, Telegram, and Discord — no separate apps required.

Newmoney AI (NEW) Sumber

Kertas putih
Laman Web Rasmi

Newmoney AI Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Newmoney AI (NEW) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Newmoney AI (NEW) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Newmoney AI.

Semak Newmoney AI ramalan harga sekarang!

NEW kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Newmoney AI (NEW)

Memahami tokenomik Newmoney AI (NEW) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NEW dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Newmoney AI (NEW)

Berapakah nilai Newmoney AI (NEW) hari ini?
Harga langsung NEW dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NEW ke USD?
Harga semasa NEW ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Newmoney AI?
Had pasaran untuk NEW ialah $ 7.12K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NEW?
Bekalan edaran NEW ialah 925.10M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NEW?
NEW mencapai harga ATH sebanyak 0.00594364 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NEW?
NEW melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NEW?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NEWialah -- USD.
Adakah NEW akan naik lebih tinggi tahun ini?
NEW mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NEWramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.