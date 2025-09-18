Newmoney AI (NEW) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00594364$ 0.00594364 $ 0.00594364 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -1.26% Perubahan Harga (7D) +9.79% Perubahan Harga (7D) +9.79%

Newmoney AI (NEW) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEW didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEW sepanjang masa ialah $ 0.00594364, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEW telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -1.26% dalam 24 jam dan +9.79% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Newmoney AI (NEW) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.12K$ 7.12K $ 7.12K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.70K$ 7.70K $ 7.70K Bekalan Peredaran 925.10M 925.10M 925.10M Jumlah Bekalan 999,953,496.585114 999,953,496.585114 999,953,496.585114

Had Pasaran semasa Newmoney AI ialah $ 7.12K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEW ialah 925.10M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999953496.585114. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.70K.