Nexora Harga Hari Ini

Harga langsung Nexora (NEX) hari ini ialah $ 0.204523, dengan 4.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NEX kepada USD penukaran adalah $ 0.204523 setiap NEX.

Nexora kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,437,879, dengan bekalan edaran sebanyak 56.00M NEX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NEX didagangkan antara $ 0.194493 (rendah) dan $ 0.205636 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.405217, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.179094.

Dalam prestasi jangka pendek, NEX dipindahkan -0.43% dalam sejam terakhir dan -9.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nexora (NEX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.44M$ 11.44M $ 11.44M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 20.42M$ 20.42M $ 20.42M Bekalan Peredaran 56.00M 56.00M 56.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

