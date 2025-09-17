NextPlace (SN48) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 3.65 $ 3.65 $ 3.65 24J Rendah $ 3.97 $ 3.97 $ 3.97 24J Tinggi 24J Rendah $ 3.65$ 3.65 $ 3.65 24J Tinggi $ 3.97$ 3.97 $ 3.97 Sepanjang Masa $ 5.91$ 5.91 $ 5.91 Harga Terendah $ 0.983289$ 0.983289 $ 0.983289 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) +7.69% Perubahan Harga (7D) +7.13% Perubahan Harga (7D) +7.13%

NextPlace (SN48) harga masa nyata ialah $3.95. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN48 didagangkan antara $ 3.65 rendah dan $ 3.97 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN48 sepanjang masa ialah $ 5.91, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.983289.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN48 telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, +7.69% dalam 24 jam dan +7.13% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NextPlace (SN48) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 9.52M$ 9.52M $ 9.52M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 9.52M$ 9.52M $ 9.52M Bekalan Peredaran 2.40M 2.40M 2.40M Jumlah Bekalan 2,403,853.295711611 2,403,853.295711611 2,403,853.295711611

Had Pasaran semasa NextPlace ialah $ 9.52M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN48 ialah 2.40M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2403853.295711611. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 9.52M.