NEXUS (NEXUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +14.22% Perubahan Harga (7D) +14.22%

NEXUS (NEXUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEXUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEXUS sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEXUS telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +14.22% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NEXUS (NEXUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.15K$ 12.15K $ 12.15K Bekalan Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Jumlah Bekalan 999,974,150.413398 999,974,150.413398 999,974,150.413398

Had Pasaran semasa NEXUS ialah $ 12.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEXUS ialah 999.97M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999974150.413398. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.15K.