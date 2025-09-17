Nexus Erebus (NXR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00354246$ 0.00354246 $ 0.00354246 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -1.98% Perubahan Harga (7D) +5.46% Perubahan Harga (7D) +5.46%

Nexus Erebus (NXR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NXR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NXR sepanjang masa ialah $ 0.00354246, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NXR telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -1.98% dalam 24 jam dan +5.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nexus Erebus (NXR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 72.81K$ 72.81K $ 72.81K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.68K$ 74.68K $ 74.68K Bekalan Peredaran 974.71M 974.71M 974.71M Jumlah Bekalan 999,714,646.681036 999,714,646.681036 999,714,646.681036

Had Pasaran semasa Nexus Erebus ialah $ 72.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NXR ialah 974.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999714646.681036. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.68K.