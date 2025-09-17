Lagi Mengenai NXR

Nexus Erebus Logo

Nexus Erebus Harga (NXR)

Tidak tersenarai

1 NXR ke USD Harga Langsung:

--
----
-1.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Nexus Erebus (NXR) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:03:44 (UTC+8)

Nexus Erebus (NXR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00354246
$ 0.00354246$ 0.00354246

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-1.98%

+5.46%

+5.46%

Nexus Erebus (NXR) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NXR didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NXR sepanjang masa ialah $ 0.00354246, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NXR telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -1.98% dalam 24 jam dan +5.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nexus Erebus (NXR) Maklumat Pasaran

$ 72.81K
$ 72.81K$ 72.81K

--
----

$ 74.68K
$ 74.68K$ 74.68K

974.71M
974.71M 974.71M

999,714,646.681036
999,714,646.681036 999,714,646.681036

Had Pasaran semasa Nexus Erebus ialah $ 72.81K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NXR ialah 974.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999714646.681036. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.68K.

Nexus Erebus (NXR) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nexus Erebus kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nexus Erebus kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nexus Erebus kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nexus Erebus kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.98%
30 Hari$ 0+59.95%
60 Hari$ 0+95.14%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Nexus Erebus (NXR)

Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Nexus Erebus (NXR) Sumber

Laman Web Rasmi

Nexus Erebus Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nexus Erebus (NXR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nexus Erebus (NXR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nexus Erebus.

Semak Nexus Erebus ramalan harga sekarang!

NXR kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nexus Erebus (NXR)

Memahami tokenomik Nexus Erebus (NXR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NXR dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nexus Erebus (NXR)

Berapakah nilai Nexus Erebus (NXR) hari ini?
Harga langsung NXR dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NXR ke USD?
Harga semasa NXR ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nexus Erebus?
Had pasaran untuk NXR ialah $ 72.81K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NXR?
Bekalan edaran NXR ialah 974.71M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NXR?
NXR mencapai harga ATH sebanyak 0.00354246 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NXR?
NXR melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NXR?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NXRialah -- USD.
Adakah NXR akan naik lebih tinggi tahun ini?
NXR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NXRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.