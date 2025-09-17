Nexus Mutual (NXM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 89.88 $ 89.88 $ 89.88 24J Rendah $ 95.57 $ 95.57 $ 95.57 24J Tinggi 24J Rendah $ 89.88$ 89.88 $ 89.88 24J Tinggi $ 95.57$ 95.57 $ 95.57 Sepanjang Masa $ 185.97$ 185.97 $ 185.97 Harga Terendah $ 6.96$ 6.96 $ 6.96 Perubahan Harga (1J) +0.38% Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +7.49% Perubahan Harga (7D) +7.49%

Nexus Mutual (NXM) harga masa nyata ialah $93.4. Sepanjang 24 jam yang lalu, NXM didagangkan antara $ 89.88 rendah dan $ 95.57 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NXM sepanjang masa ialah $ 185.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.96.

Dari segi prestasi jangka pendek, NXM telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nexus Mutual (NXM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 198.29M$ 198.29M $ 198.29M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 198.29M$ 198.29M $ 198.29M Bekalan Peredaran 2.12M 2.12M 2.12M Jumlah Bekalan 2,123,221.133556248 2,123,221.133556248 2,123,221.133556248

Had Pasaran semasa Nexus Mutual ialah $ 198.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NXM ialah 2.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2123221.133556248. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.29M.