Nexus Mutual Logo

Nexus Mutual Harga (NXM)

Tidak tersenarai

1 NXM ke USD Harga Langsung:

$93.4
$93.4$93.4
+0.10%1D
USD
Nexus Mutual (NXM) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 08:57:56 (UTC+8)

Nexus Mutual (NXM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 89.88
$ 89.88$ 89.88
24J Rendah
$ 95.57
$ 95.57$ 95.57
24J Tinggi

$ 89.88
$ 89.88$ 89.88

$ 95.57
$ 95.57$ 95.57

$ 185.97
$ 185.97$ 185.97

$ 6.96
$ 6.96$ 6.96

+0.38%

--

+7.49%

+7.49%

Nexus Mutual (NXM) harga masa nyata ialah $93.4. Sepanjang 24 jam yang lalu, NXM didagangkan antara $ 89.88 rendah dan $ 95.57 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NXM sepanjang masa ialah $ 185.97, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 6.96.

Dari segi prestasi jangka pendek, NXM telah berubah sebanyak +0.38% sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +7.49% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nexus Mutual (NXM) Maklumat Pasaran

$ 198.29M
$ 198.29M$ 198.29M

--
----

$ 198.29M
$ 198.29M$ 198.29M

2.12M
2.12M 2.12M

2,123,221.133556248
2,123,221.133556248 2,123,221.133556248

Had Pasaran semasa Nexus Mutual ialah $ 198.29M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NXM ialah 2.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2123221.133556248. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 198.29M.

Nexus Mutual (NXM) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Nexus Mutual kepada USD adalah $ +0.00038442.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Nexus Mutual kepada USD adalah $ -8.1679514200.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Nexus Mutual kepada USD adalah $ +17.7850505400.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Nexus Mutual kepada USD adalah $ +34.350924159630894.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00038442--
30 Hari$ -8.1679514200-8.74%
60 Hari$ +17.7850505400+19.04%
90 Hari$ +34.350924159630894+58.17%

Apakah itu Nexus Mutual (NXM)

Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code.  The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo. 

Nexus Mutual (NXM) Sumber

Laman Web Rasmi

Nexus Mutual Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Nexus Mutual (NXM) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Nexus Mutual (NXM) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Nexus Mutual.

Semak Nexus Mutual ramalan harga sekarang!

NXM kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Nexus Mutual (NXM)

Memahami tokenomik Nexus Mutual (NXM) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NXM dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nexus Mutual (NXM)

Berapakah nilai Nexus Mutual (NXM) hari ini?
Harga langsung NXM dalam USD ialah 93.4 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NXM ke USD?
Harga semasa NXM ke USD ialah $ 93.4. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Nexus Mutual?
Had pasaran untuk NXM ialah $ 198.29M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NXM?
Bekalan edaran NXM ialah 2.12M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NXM?
NXM mencapai harga ATH sebanyak 185.97 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NXM?
NXM melihat harga ATL sebanyak 6.96 USD.
Berapakah jumlah dagangan NXM?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NXMialah -- USD.
Adakah NXM akan naik lebih tinggi tahun ini?
NXM mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NXMramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.