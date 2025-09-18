Nexus Pro USEU (USEU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.926939 $ 0.926939 $ 0.926939 24J Rendah $ 0.927299 $ 0.927299 $ 0.927299 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.926939$ 0.926939 $ 0.926939 24J Tinggi $ 0.927299$ 0.927299 $ 0.927299 Sepanjang Masa $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Harga Terendah $ 0.872741$ 0.872741 $ 0.872741 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.03% Perubahan Harga (7D) +0.01% Perubahan Harga (7D) +0.01%

Nexus Pro USEU (USEU) harga masa nyata ialah $0.926972. Sepanjang 24 jam yang lalu, USEU didagangkan antara $ 0.926939 rendah dan $ 0.927299 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi USEU sepanjang masa ialah $ 1.028, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.872741.

Dari segi prestasi jangka pendek, USEU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.03% dalam 24 jam dan +0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nexus Pro USEU (USEU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.63B$ 4.63B $ 4.63B Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Nexus Pro USEU ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran USEU ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.63B.