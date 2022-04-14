Tokenomik NEXUS (NEXUS)

Lihat cerapan utama tentang NEXUS (NEXUS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.


NEXUS (NEXUS) Maklumat

At its core, Nexus is developing foundational AI models for movement, speech, memory, and autonomous decision-making - designed to run on physical robots and virtual agents alike. The project’s long-term goal is to create a decentralized robot OS and app store, where developers can mint and monetize robot behaviors, personalities, and control systems. The $NEXUS token powers this ecosystem, acting as the gateway to:

Robot licensing and identity

Access to AI training environments

Deploying and upgrading autonomous agents

Earning royalties from robot apps and routines

Participating in governance and staking

Backed by a cult-like community and real open-source engineering, Nexus blends meme culture with serious innovation in robotics, AI, and crypto infrastructure.

Laman Web Rasmi:
https://www.nexu5.xyz

NEXUS (NEXUS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NEXUS (NEXUS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.15K
$ 12.15K
Jumlah Bekalan:
$ 999.97M
$ 999.97M
Bekalan Edaran:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.15K
$ 12.15K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00086993
$ 0.00086993
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000845
$ 0.00000845
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik NEXUS (NEXUS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NEXUS (NEXUS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NEXUS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NEXUS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NEXUS, terokai NEXUS harga langsung token!

NEXUS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NEXUS? Halaman ramalan harga NEXUS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.