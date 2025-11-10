Neza Harga Hari Ini

Harga langsung Neza (SN99) hari ini ialah $ 0.747633, dengan 1.93% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SN99 kepada USD penukaran adalah $ 0.747633 setiap SN99.

Neza kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 974,762, dengan bekalan edaran sebanyak 1.30M SN99. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SN99 didagangkan antara $ 0.707549 (rendah) dan $ 0.759421 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.91, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.422352.

Dalam prestasi jangka pendek, SN99 dipindahkan +0.20% dalam sejam terakhir dan -24.68% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Neza (SN99) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 974.76K$ 974.76K $ 974.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 974.76K$ 974.76K $ 974.76K Bekalan Peredaran 1.30M 1.30M 1.30M Jumlah Bekalan 1,303,796.895615843 1,303,796.895615843 1,303,796.895615843

