NEZHA (NEZHA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00244461$ 0.00244461 $ 0.00244461 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.31% Perubahan Harga (1D) +2.85% Perubahan Harga (7D) -5.37% Perubahan Harga (7D) -5.37%

NEZHA (NEZHA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NEZHA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NEZHA sepanjang masa ialah $ 0.00244461, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NEZHA telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, +2.85% dalam 24 jam dan -5.37% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NEZHA (NEZHA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.00K$ 54.00K $ 54.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 54.00K$ 54.00K $ 54.00K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NEZHA ialah $ 54.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NEZHA ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 54.00K.