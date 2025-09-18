nfinityAI (NFNT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.01054916 24J Tinggi $ 0.01178756 Sepanjang Masa $ 0.183764 Harga Terendah $ 0.00259363 Perubahan Harga (1J) -2.19% Perubahan Harga (1D) -8.87% Perubahan Harga (7D) +5.57%

nfinityAI (NFNT) harga masa nyata ialah $0.01057144. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFNT didagangkan antara $ 0.01054916 rendah dan $ 0.01178756 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFNT sepanjang masa ialah $ 0.183764, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00259363.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFNT telah berubah sebanyak -2.19% sejak sejam yang lalu, -8.87% dalam 24 jam dan +5.57% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nfinityAI (NFNT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00 Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.06M Bekalan Peredaran 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0

Had Pasaran semasa nfinityAI ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFNT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.06M.