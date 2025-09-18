NFMart (NFM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00573364$ 0.00573364 $ 0.00573364 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.08% Perubahan Harga (1D) +1.33% Perubahan Harga (7D) +21.52% Perubahan Harga (7D) +21.52%

NFMart (NFM) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFM didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFM sepanjang masa ialah $ 0.00573364, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFM telah berubah sebanyak -0.08% sejak sejam yang lalu, +1.33% dalam 24 jam dan +21.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFMart (NFM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 39.71K$ 39.71K $ 39.71K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NFMart ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFM ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 39.71K.