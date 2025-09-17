Apakah itu NFT Art Finance (NFTART)

NFTART is a deflationary utility token on BSC powering the NFT ecosystem enter. The tokenomics rewards holders with a passive income where 5% is redistributed and 5% is burnt on every transaction on the blockchain. NFTART was stealth launched late March 2021 with no pre-sale. The smart contract ownership of the token is renounced, and all codes are audited externally for the investors’ safety. enter.art & enter.audio are the first platforms where NFTART is used as the utility token, but plans for the future are big and stretch far. On the Enter platforms you will find free and easy access features for everything you need as an NFT artist. The only fees you have to consider are BSC transactional fees, which are very low compared to other networks. You can choose up to 20% royalties on all future resales of your art, making sure that your wallet holdings increase with the value of your works. Enter offer easy access to minting, built-in royalty splitting, the ability to mint up to 20.000 NFTs at once, and has already been established as a go-to place for visual NFT art on Binance Smart Chain. The ecosystem is being built by the Norwegian crypto and tech company Enter. The team is public.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFT Art Finance (NFTART) Berapakah nilai NFT Art Finance (NFTART) hari ini? Harga langsung NFTART dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NFTART ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa NFTART ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran NFT Art Finance? Had pasaran untuk NFTART ialah $ 264.91K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NFTART? Bekalan edaran NFTART ialah 24,930.01T USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFTART? NFTART mencapai harga ATH sebanyak 0 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFTART? NFTART melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan NFTART? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFTARTialah -- USD . Adakah NFTART akan naik lebih tinggi tahun ini? NFTART mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFTARTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

