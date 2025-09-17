NFT Champions (CHAMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00008256 24J Tinggi $ 0.00008401 Sepanjang Masa $ 1.095 Harga Terendah $ 0.00007109 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -0.18% Perubahan Harga (7D) -1.04%

NFT Champions (CHAMP) harga masa nyata ialah $0.00008275. Sepanjang 24 jam yang lalu, CHAMP didagangkan antara $ 0.00008256 rendah dan $ 0.00008401 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi CHAMP sepanjang masa ialah $ 1.095, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007109.

Dari segi prestasi jangka pendek, CHAMP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -0.18% dalam 24 jam dan -1.04% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFT Champions (CHAMP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 82.75K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 82.75K Bekalan Peredaran 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NFT Champions ialah $ 82.75K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran CHAMP ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 82.75K.