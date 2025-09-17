NFT Stars (NFTS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00772808 24J Tinggi $ 0.00794314 Sepanjang Masa $ 3.09 Harga Terendah $ 0.0 Perubahan Harga (1J) -0.19% Perubahan Harga (1D) +2.23% Perubahan Harga (7D) +1,075.99%

NFT Stars (NFTS) harga masa nyata ialah $0.00790048. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTS didagangkan antara $ 0.00772808 rendah dan $ 0.00794314 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTS sepanjang masa ialah $ 3.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTS telah berubah sebanyak -0.19% sejak sejam yang lalu, +2.23% dalam 24 jam dan +1,075.99% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFT Stars (NFTS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.88K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 158.36K Bekalan Peredaran 1.37M Jumlah Bekalan 20,000,000.0

Had Pasaran semasa NFT Stars ialah $ 10.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFTS ialah 1.37M, dengan jumlah bekalan sebanyak 20000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 158.36K.