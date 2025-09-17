NFTFI (NFTFI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00146625 $ 0.00146625 $ 0.00146625 24J Rendah $ 0.0014891 $ 0.0014891 $ 0.0014891 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00146625$ 0.00146625 $ 0.00146625 24J Tinggi $ 0.0014891$ 0.0014891 $ 0.0014891 Sepanjang Masa $ 0.03298592$ 0.03298592 $ 0.03298592 Harga Terendah $ 0.00083274$ 0.00083274 $ 0.00083274 Perubahan Harga (1J) +1.62% Perubahan Harga (1D) +2.29% Perubahan Harga (7D) +12.63% Perubahan Harga (7D) +12.63%

NFTFI (NFTFI) harga masa nyata ialah $0.00150101. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTFI didagangkan antara $ 0.00146625 rendah dan $ 0.0014891 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTFI sepanjang masa ialah $ 0.03298592, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00083274.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTFI telah berubah sebanyak +1.62% sejak sejam yang lalu, +2.29% dalam 24 jam dan +12.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFTFI (NFTFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 285.85K$ 285.85K $ 285.85K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.00M$ 3.00M $ 3.00M Bekalan Peredaran 190.44M 190.44M 190.44M Jumlah Bekalan 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

Had Pasaran semasa NFTFI ialah $ 285.85K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFTFI ialah 190.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.00M.