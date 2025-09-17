NFTify (N1) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.220832$ 0.220832 $ 0.220832 Harga Terendah $ 0.00123037$ 0.00123037 $ 0.00123037 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

NFTify (N1) harga masa nyata ialah $0.00300502. Sepanjang 24 jam yang lalu, N1 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi N1 sepanjang masa ialah $ 0.220832, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00123037.

Dari segi prestasi jangka pendek, N1 telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFTify (N1) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.19K$ 61.19K $ 61.19K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 601.00K$ 601.00K $ 601.00K Bekalan Peredaran 20.36M 20.36M 20.36M Jumlah Bekalan 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Had Pasaran semasa NFTify ialah $ 61.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran N1 ialah 20.36M, dengan jumlah bekalan sebanyak 200000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 601.00K.