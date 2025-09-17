NFTLaunch (NFTL) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.3916$ 0.3916 $ 0.3916 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +3.40% Perubahan Harga (7D) +3.40%

NFTLaunch (NFTL) harga masa nyata ialah $0.00111474. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTL didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTL sepanjang masa ialah $ 0.3916, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTL telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +3.40% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFTLaunch (NFTL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 150.49K$ 150.49K $ 150.49K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 150.49K$ 150.49K $ 150.49K Bekalan Peredaran 135.00M 135.00M 135.00M Jumlah Bekalan 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

Had Pasaran semasa NFTLaunch ialah $ 150.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFTL ialah 135.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 135000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 150.49K.