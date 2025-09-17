NFTrade (NFTD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00197081 $ 0.00197081 $ 0.00197081 24J Rendah $ 0.0031062 $ 0.0031062 $ 0.0031062 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00197081$ 0.00197081 $ 0.00197081 24J Tinggi $ 0.0031062$ 0.0031062 $ 0.0031062 Sepanjang Masa $ 2.21$ 2.21 $ 2.21 Harga Terendah $ 0.00197081$ 0.00197081 $ 0.00197081 Perubahan Harga (1J) -0.00% Perubahan Harga (1D) -6.03% Perubahan Harga (7D) -1.31% Perubahan Harga (7D) -1.31%

NFTrade (NFTD) harga masa nyata ialah $0.0021354. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTD didagangkan antara $ 0.00197081 rendah dan $ 0.0031062 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTD sepanjang masa ialah $ 2.21, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00197081.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTD telah berubah sebanyak -0.00% sejak sejam yang lalu, -6.03% dalam 24 jam dan -1.31% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFTrade (NFTD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 99.48K$ 99.48K $ 99.48K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 288.28K$ 288.28K $ 288.28K Bekalan Peredaran 46.58M 46.58M 46.58M Jumlah Bekalan 135,000,000.0 135,000,000.0 135,000,000.0

Had Pasaran semasa NFTrade ialah $ 99.48K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFTD ialah 46.58M, dengan jumlah bekalan sebanyak 135000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 288.28K.