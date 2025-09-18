NFTREASURE (TRESR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00128825 $ 0.00128825 $ 0.00128825 24J Rendah $ 0.00139937 $ 0.00139937 $ 0.00139937 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00128825$ 0.00128825 $ 0.00128825 24J Tinggi $ 0.00139937$ 0.00139937 $ 0.00139937 Sepanjang Masa $ 0.185056$ 0.185056 $ 0.185056 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.38% Perubahan Harga (1D) +4.86% Perubahan Harga (7D) +10.90% Perubahan Harga (7D) +10.90%

NFTREASURE (TRESR) harga masa nyata ialah $0.00135866. Sepanjang 24 jam yang lalu, TRESR didagangkan antara $ 0.00128825 rendah dan $ 0.00139937 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi TRESR sepanjang masa ialah $ 0.185056, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, TRESR telah berubah sebanyak -0.38% sejak sejam yang lalu, +4.86% dalam 24 jam dan +10.90% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFTREASURE (TRESR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 604.72K$ 604.72K $ 604.72K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 445,033,953.38 445,033,953.38 445,033,953.38

Had Pasaran semasa NFTREASURE ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran TRESR ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 445033953.38. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 604.72K.