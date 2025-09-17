NFTX (NFTX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 36.05 $ 36.05 $ 36.05 24J Rendah $ 36.85 $ 36.85 $ 36.85 24J Tinggi 24J Rendah $ 36.05$ 36.05 $ 36.05 24J Tinggi $ 36.85$ 36.85 $ 36.85 Sepanjang Masa $ 499.09$ 499.09 $ 499.09 Harga Terendah $ 11.01$ 11.01 $ 11.01 Perubahan Harga (1J) -0.15% Perubahan Harga (1D) -0.49% Perubahan Harga (7D) -13.26% Perubahan Harga (7D) -13.26%

NFTX (NFTX) harga masa nyata ialah $36.63. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTX didagangkan antara $ 36.05 rendah dan $ 36.85 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTX sepanjang masa ialah $ 499.09, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 11.01.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTX telah berubah sebanyak -0.15% sejak sejam yang lalu, -0.49% dalam 24 jam dan -13.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NFTX (NFTX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.39M$ 15.39M $ 15.39M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 23.82M$ 23.82M $ 23.82M Bekalan Peredaran 420.00K 420.00K 420.00K Jumlah Bekalan 650,000.0 650,000.0 650,000.0

Had Pasaran semasa NFTX ialah $ 15.39M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFTX ialah 420.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 650000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.82M.