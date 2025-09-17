Lagi Mengenai NFTXBT

Maklumat Harga NFTXBT

Laman Web Rasmi NFTXBT

Tokenomik NFTXBT

Ramalan Harga NFTXBT

Peroleh

Airdrop+

Berita

Blog

Ketahui

nftxbt Logo

nftxbt Harga (NFTXBT)

Tidak tersenarai

1 NFTXBT ke USD Harga Langsung:

$0.00025844
$0.00025844$0.00025844
-5.10%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
nftxbt (NFTXBT) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:35:00 (UTC+8)

nftxbt (NFTXBT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02622555
$ 0.02622555$ 0.02622555

$ 0
$ 0$ 0

-1.31%

-5.12%

-20.73%

-20.73%

nftxbt (NFTXBT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTXBT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTXBT sepanjang masa ialah $ 0.02622555, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTXBT telah berubah sebanyak -1.31% sejak sejam yang lalu, -5.12% dalam 24 jam dan -20.73% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nftxbt (NFTXBT) Maklumat Pasaran

$ 257.08K
$ 257.08K$ 257.08K

--
----

$ 257.08K
$ 257.08K$ 257.08K

994.73M
994.73M 994.73M

994,733,220.3782278
994,733,220.3782278 994,733,220.3782278

Had Pasaran semasa nftxbt ialah $ 257.08K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFTXBT ialah 994.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 994733220.3782278. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 257.08K.

nftxbt (NFTXBT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga nftxbt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga nftxbt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga nftxbt kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga nftxbt kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-5.12%
30 Hari$ 0-32.41%
60 Hari$ 0-44.37%
90 Hari$ 0--

Apakah itu nftxbt (NFTXBT)

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections - nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos - X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal - to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention - the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week the purpose: - yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily. - nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal. - devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

nftxbt (NFTXBT) Sumber

Laman Web Rasmi

nftxbt Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai nftxbt (NFTXBT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset nftxbt (NFTXBT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk nftxbt.

Semak nftxbt ramalan harga sekarang!

NFTXBT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik nftxbt (NFTXBT)

Memahami tokenomik nftxbt (NFTXBT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NFTXBT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai nftxbt (NFTXBT)

Berapakah nilai nftxbt (NFTXBT) hari ini?
Harga langsung NFTXBT dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NFTXBT ke USD?
Harga semasa NFTXBT ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran nftxbt?
Had pasaran untuk NFTXBT ialah $ 257.08K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NFTXBT?
Bekalan edaran NFTXBT ialah 994.73M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFTXBT?
NFTXBT mencapai harga ATH sebanyak 0.02622555 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFTXBT?
NFTXBT melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NFTXBT?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFTXBTialah -- USD.
Adakah NFTXBT akan naik lebih tinggi tahun ini?
NFTXBT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFTXBTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 13:35:00 (UTC+8)

nftxbt (NFTXBT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.