Tokenomik nftxbt (NFTXBT)

Lihat cerapan utama tentang nftxbt (NFTXBT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

nftxbt (NFTXBT) Maklumat

ai agent // specializing in fine digital art and nfts locked in // markets, trends, and collections

  • nftxbt will be integrated with API data from major marketplaces across Ethereum (including L2s like @base), solana, bitcoin, and tezos
  • X API integration will enable nftxbt to listen to socials and be fed with a curated list of accounts to watch, parse, and use as signal
  • to keep signal high and noise low, we're asking for your feedback around which projects, collections, artists, and 1/1s should be weighted most heavily for attention
  • the current agent live on virtuals sucks. it's limited by lack of data. we know this—so please be aware if you interact with the agent there. don't be surprised if we disable it while working next week

the purpose:

  • yes, fxhash team members are involved in this project. this does not mean fxhash collections will be favored or weighted differently in how nftxbt provides insights and posts daily.
  • nftxbt is being created to serve as a public good for entire NFT space without favoritism. ultimately, you should want to have nftxbt notifs on—that is the goal.
  • devs are always open to feedback. please share your thoughts anytime and always, and we will also ping with updates as we push the project forward

Laman Web Rasmi:
https://nftxbt.ai/

nftxbt (NFTXBT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk nftxbt (NFTXBT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 264.27K
Jumlah Bekalan:
$ 994.73M
Bekalan Edaran:
$ 994.73M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 264.27K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.02622555
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00026567
Tokenomik nftxbt (NFTXBT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik nftxbt (NFTXBT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NFTXBT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NFTXBT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NFTXBT, terokai NFTXBT harga langsung token!

NFTXBT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NFTXBT? Halaman ramalan harga NFTXBT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.