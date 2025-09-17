Lagi Mengenai NFTY

NFTY Harga (NFTY)

Tidak tersenarai

1 NFTY ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
NFTY (NFTY) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:04:05 (UTC+8)

NFTY (NFTY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.36861
$ 0.36861$ 0.36861

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

NFTY (NFTY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NFTY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NFTY sepanjang masa ialah $ 0.36861, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NFTY telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu.

NFTY (NFTY) Maklumat Pasaran

$ 46.19K
$ 46.19K$ 46.19K

--
----

$ 79.71K
$ 79.71K$ 79.71K

556.62M
556.62M 556.62M

960,557,226.9999999
960,557,226.9999999 960,557,226.9999999

Had Pasaran semasa NFTY ialah $ 46.19K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NFTY ialah 556.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 960557226.9999999. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 79.71K.

NFTY (NFTY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga NFTY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga NFTY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga NFTY kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga NFTY kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+0.05%
60 Hari$ 0+21.73%
90 Hari$ 0--

Apakah itu NFTY (NFTY)

NFTY is a cross-chain Web 3.0 authentication layer used for subscription services, loyalty incentives, and access management. NFTY authenticates via Web 3.0 public key signing rather than Web 2.0 usernames and passwords, with the $NFTY Token powering the NFTY authentication layer.

NFTY (NFTY) Sumber

Laman Web Rasmi

NFTY Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai NFTY (NFTY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset NFTY (NFTY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk NFTY.

Semak NFTY ramalan harga sekarang!

NFTY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik NFTY (NFTY)

Memahami tokenomik NFTY (NFTY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NFTY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai NFTY (NFTY)

Berapakah nilai NFTY (NFTY) hari ini?
Harga langsung NFTY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NFTY ke USD?
Harga semasa NFTY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran NFTY?
Had pasaran untuk NFTY ialah $ 46.19K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NFTY?
Bekalan edaran NFTY ialah 556.62M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NFTY?
NFTY mencapai harga ATH sebanyak 0.36861 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NFTY?
NFTY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NFTY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NFTYialah -- USD.
Adakah NFTY akan naik lebih tinggi tahun ini?
NFTY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NFTYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
NFTY (NFTY) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

