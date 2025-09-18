NGMI BP (NGMI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.105413$ 0.105413 $ 0.105413 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) -1.75% Perubahan Harga (7D) +2.64% Perubahan Harga (7D) +2.64%

NGMI BP (NGMI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NGMI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NGMI sepanjang masa ialah $ 0.105413, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NGMI telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, -1.75% dalam 24 jam dan +2.64% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NGMI BP (NGMI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 25.99K$ 25.99K $ 25.99K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 969,999,978.0 969,999,978.0 969,999,978.0

Had Pasaran semasa NGMI BP ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NGMI ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 969999978.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 25.99K.