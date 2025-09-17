NI Compute (SN27) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.719084 $ 0.719084 $ 0.719084 24J Rendah $ 0.742999 $ 0.742999 $ 0.742999 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.719084$ 0.719084 $ 0.719084 24J Tinggi $ 0.742999$ 0.742999 $ 0.742999 Sepanjang Masa $ 2.07$ 2.07 $ 2.07 Harga Terendah $ 0.680025$ 0.680025 $ 0.680025 Perubahan Harga (1J) -0.29% Perubahan Harga (1D) +1.23% Perubahan Harga (7D) +0.26% Perubahan Harga (7D) +0.26%

NI Compute (SN27) harga masa nyata ialah $0.736597. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN27 didagangkan antara $ 0.719084 rendah dan $ 0.742999 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN27 sepanjang masa ialah $ 2.07, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.680025.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN27 telah berubah sebanyak -0.29% sejak sejam yang lalu, +1.23% dalam 24 jam dan +0.26% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NI Compute (SN27) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Bekalan Peredaran 2.29M 2.29M 2.29M Jumlah Bekalan 2,291,786.304788222 2,291,786.304788222 2,291,786.304788222

Had Pasaran semasa NI Compute ialah $ 1.69M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN27 ialah 2.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2291786.304788222. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.69M.