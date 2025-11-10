Nia Harga Hari Ini

Harga langsung Nia (NIA) hari ini ialah $ 0.261887, dengan 1.19% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NIA kepada USD penukaran adalah $ 0.261887 setiap NIA.

Nia kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 78,561, dengan bekalan edaran sebanyak 300.00K NIA. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NIA didagangkan antara $ 0.259258 (rendah) dan $ 0.267291 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.9085, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.223366.

Dalam prestasi jangka pendek, NIA dipindahkan -1.24% dalam sejam terakhir dan -8.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nia (NIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 78.56K$ 78.56K $ 78.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 261.87K$ 261.87K $ 261.87K Bekalan Peredaran 300.00K 300.00K 300.00K Jumlah Bekalan 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Had Pasaran semasa Nia ialah $ 78.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIA ialah 300.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 261.87K.