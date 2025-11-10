NianNian Harga Hari Ini

Harga langsung NianNian (NIANNIAN) hari ini ialah $ 0.00170769, dengan 1.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NIANNIAN kepada USD penukaran adalah $ 0.00170769 setiap NIANNIAN.

NianNian kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,600,643, dengan bekalan edaran sebanyak 936.35M NIANNIAN. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NIANNIAN didagangkan antara $ 0.00165747 (rendah) dan $ 0.00195732 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00997572, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00096871.

Dalam prestasi jangka pendek, NIANNIAN dipindahkan +0.29% dalam sejam terakhir dan -28.70% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NianNian (NIANNIAN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Bekalan Peredaran 936.35M 936.35M 936.35M Jumlah Bekalan 936,350,885.646156 936,350,885.646156 936,350,885.646156

