nick (NICK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00201687$ 0.00201687 $ 0.00201687 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.69% Perubahan Harga (1D) +2.83% Perubahan Harga (7D) -0.88% Perubahan Harga (7D) -0.88%

nick (NICK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NICK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NICK sepanjang masa ialah $ 0.00201687, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NICK telah berubah sebanyak -0.69% sejak sejam yang lalu, +2.83% dalam 24 jam dan -0.88% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

nick (NICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 135.64K$ 135.64K $ 135.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 135.64K$ 135.64K $ 135.64K Bekalan Peredaran 999.82M 999.82M 999.82M Jumlah Bekalan 999,821,589.272861 999,821,589.272861 999,821,589.272861

Had Pasaran semasa nick ialah $ 135.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NICK ialah 999.82M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999821589.272861. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 135.64K.