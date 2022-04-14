Tokenomik nick (NICK)

Lihat cerapan utama tentang nick (NICK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

nick (NICK) Maklumat

Laman Web Rasmi:
https://www.nickdotai.com/

nick (NICK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk nick (NICK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 145.47K
Jumlah Bekalan:
$ 999.82M
Bekalan Edaran:
$ 999.82M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 145.47K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00201687
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00012065
Harga Semasa:
$ 0.0001455
Tokenomik nick (NICK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik nick (NICK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NICK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NICK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NICK, terokai NICK harga langsung token!

NICK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NICK? Halaman ramalan harga NICK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.