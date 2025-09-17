NICO (NICO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +8.29% Perubahan Harga (7D) +8.29%

NICO (NICO) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NICO didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NICO sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NICO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +8.29% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NICO (NICO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.06K$ 6.06K $ 6.06K Bekalan Peredaran 999.80M 999.80M 999.80M Jumlah Bekalan 999,800,495.793893 999,800,495.793893 999,800,495.793893

Had Pasaran semasa NICO ialah $ 6.06K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NICO ialah 999.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999800495.793893. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.06K.