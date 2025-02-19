Tokenomik NICO (NICO)

Tokenomik NICO (NICO)

Lihat cerapan utama tentang NICO (NICO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

NICO (NICO) Maklumat

Niconico.ai is an intelligent copilot designed to enhance your experience on the Solana blockchain. By leveraging APIs from DeepSeek, Helius, and Privy, it offers AI-driven assistance for seamless on-chain interactions. Key features include trend analysis, token insights, on-chain execution, price predictions, and comprehensive token analysis. The platform emphasizes simplicity, requiring only an email to get started—no registrations, waitlists, or wallet connections. NICONICO

The native token, NICO, facilitates various functionalities within the ecosystem. As of February 19, 2025, NICO is trading at approximately $0.001546, with a 24-hour trading volume of $4.95 million. For more information and updates, visit their official website or follow their Twitter account

Laman Web Rasmi:
https://niconico.ai

NICO (NICO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NICO (NICO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 6.06K
$ 6.06K$ 6.06K
Jumlah Bekalan:
$ 999.80M
$ 999.80M$ 999.80M
Bekalan Edaran:
$ 999.80M
$ 999.80M$ 999.80M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 6.06K
$ 6.06K$ 6.06K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.0004688
$ 0.0004688$ 0.0004688
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.0000039
$ 0.0000039$ 0.0000039
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomik NICO (NICO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik NICO (NICO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NICO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NICO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NICO, terokai NICO harga langsung token!

NICO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NICO? Halaman ramalan harga NICO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.