Niftyx Protocol (SHROOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00808798 24J Rendah $ 0.00951356 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 1.29 Harga Terendah $ 0.00362545 Perubahan Harga (1J) -7.51% Perubahan Harga (1D) -6.28% Perubahan Harga (7D) -3.86%

Niftyx Protocol (SHROOM) harga masa nyata ialah $0.00875985. Sepanjang 24 jam yang lalu, SHROOM didagangkan antara $ 0.00808798 rendah dan $ 0.00951356 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SHROOM sepanjang masa ialah $ 1.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00362545.

Dari segi prestasi jangka pendek, SHROOM telah berubah sebanyak -7.51% sejak sejam yang lalu, -6.28% dalam 24 jam dan -3.86% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Niftyx Protocol (SHROOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 450.13K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 574.27K Bekalan Peredaran 51.39M Jumlah Bekalan 65,557,424.10714285

