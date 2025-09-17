Nigi (NIGI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00262303$ 0.00262303 $ 0.00262303 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.48% Perubahan Harga (1D) +0.52% Perubahan Harga (7D) +6.70% Perubahan Harga (7D) +6.70%

Nigi (NIGI) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIGI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIGI sepanjang masa ialah $ 0.00262303, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIGI telah berubah sebanyak -0.48% sejak sejam yang lalu, +0.52% dalam 24 jam dan +6.70% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nigi (NIGI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 59.09K$ 59.09K $ 59.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 59.09K$ 59.09K $ 59.09K Bekalan Peredaran 985.00M 985.00M 985.00M Jumlah Bekalan 984,999,667.0 984,999,667.0 984,999,667.0

Had Pasaran semasa Nigi ialah $ 59.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIGI ialah 985.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 984999667.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 59.09K.