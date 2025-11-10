NiHao Coin Harga Hari Ini

Harga langsung NiHao Coin (NIHAO) hari ini ialah --, dengan 1.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NIHAO kepada USD penukaran adalah -- setiap NIHAO.

NiHao Coin kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 42,104, dengan bekalan edaran sebanyak 783.78M NIHAO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NIHAO didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00110456, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, NIHAO dipindahkan -0.22% dalam sejam terakhir dan -12.42% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NiHao Coin (NIHAO) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa NiHao Coin ialah $ 42.10K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIHAO ialah 783.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 783780112.4045331. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 42.10K.