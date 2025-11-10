Nikepig Harga Hari Ini

Harga langsung Nikepig (NIKEPIG) hari ini ialah $ 0.00137972, dengan 0.11% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NIKEPIG kepada USD penukaran adalah $ 0.00137972 setiap NIKEPIG.

Nikepig kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,260,606, dengan bekalan edaran sebanyak 899.72M NIKEPIG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NIKEPIG didagangkan antara $ 0.00137831 (rendah) dan $ 0.00140152 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.01797996, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00117187.

Dalam prestasi jangka pendek, NIKEPIG dipindahkan -0.74% dalam sejam terakhir dan -10.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Nikepig (NIKEPIG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M Bekalan Peredaran 899.72M 899.72M 899.72M Jumlah Bekalan 899,717,800.0 899,717,800.0 899,717,800.0

Had Pasaran semasa Nikepig ialah $ 1.26M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIKEPIG ialah 899.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 899717800.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.26M.