Tokenomik Nikepig (NIKEPIG)

Lihat cerapan utama tentang Nikepig (NIKEPIG), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:08:13 (UTC+8)
USD

Nikepig (NIKEPIG) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nikepig (NIKEPIG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Jumlah Bekalan:
$ 899.72M
$ 899.72M$ 899.72M
Bekalan Edaran:
$ 899.72M
$ 899.72M$ 899.72M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya): $ 1.25M
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.01797996
$ 0.01797996$ 0.01797996
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00117187
$ 0.00117187$ 0.00117187
Harga Semasa:
$ 0.00139156
$ 0.00139156$ 0.00139156

Nikepig (NIKEPIG) Maklumat

NikePig ($NIKEPIG) is a community-driven meme coin on the Cardano blockchain, born from a viral tweet by Cardano founder Charles Hoskinson about his rescued pet pig, Nike. Initially an abused pig, Nike suffered neglect, even being fed bacon by his former owner. Charles stepped in, adopting him and giving him a loving new home at Hoskinson Ranch, where he has since thrived under attentive care.

This heartwarming rescue story fuels $NIKEPIG’s spirit, making it a beloved symbol of community, resilience, and wholesome degeneracy across the ecosystem.

As one of only three Charles-affiliated tokens, it holds a unique spot in Cardano’s history. Launched fairly with 0% creator allocation, it leverages Cardano’s efficient, low-fee network, ensuring accessibility for everyday users to join the fun and support this inspiring journey.

Laman Web Rasmi:
https://nikepig.com/
Kertas putih:
https://nikepig.gitbook.io/nikepig/whitepaper

Tokenomik Nikepig (NIKEPIG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nikepig (NIKEPIG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NIKEPIG yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NIKEPIG yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NIKEPIG, terokai NIKEPIG harga langsung token!

NIKEPIG Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NIKEPIG? Halaman ramalan harga NIKEPIG kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

