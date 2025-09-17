NIKITA by Virtuals (NIKITA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.000065 $ 0.000065 $ 0.000065 24J Rendah $ 0.00008143 $ 0.00008143 $ 0.00008143 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.000065$ 0.000065 $ 0.000065 24J Tinggi $ 0.00008143$ 0.00008143 $ 0.00008143 Sepanjang Masa $ 0.00803046$ 0.00803046 $ 0.00803046 Harga Terendah $ 0.00002694$ 0.00002694 $ 0.00002694 Perubahan Harga (1J) +0.24% Perubahan Harga (1D) +7.85% Perubahan Harga (7D) +3.36% Perubahan Harga (7D) +3.36%

NIKITA by Virtuals (NIKITA) harga masa nyata ialah $0.00007079. Sepanjang 24 jam yang lalu, NIKITA didagangkan antara $ 0.000065 rendah dan $ 0.00008143 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NIKITA sepanjang masa ialah $ 0.00803046, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00002694.

Dari segi prestasi jangka pendek, NIKITA telah berubah sebanyak +0.24% sejak sejam yang lalu, +7.85% dalam 24 jam dan +3.36% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NIKITA by Virtuals (NIKITA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 70.53K$ 70.53K $ 70.53K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 70.53K$ 70.53K $ 70.53K Bekalan Peredaran 997.29M 997.29M 997.29M Jumlah Bekalan 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895 997,293,477.1918895

Had Pasaran semasa NIKITA by Virtuals ialah $ 70.53K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIKITA ialah 997.29M, dengan jumlah bekalan sebanyak 997293477.1918895. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 70.53K.