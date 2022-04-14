Tokenomik NIKITA by Virtuals (NIKITA)
Nikita is a Virtuals-based AI agent designed to empower individuals with AI-driven alpha, project evaluations, ecosystem sentiment, and Crypto Twitter analysis. It offers market sentiment insights, advanced project discovery and analysis tools, an AI market-intelligence terminal, and inter-agent interactions. With a focus on delivering actionable insights, Nikita supports informed decision-making and adapts to the evolving needs of the ecosystem.
NIKITA by Virtuals (NIKITA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk NIKITA by Virtuals (NIKITA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik NIKITA by Virtuals (NIKITA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik NIKITA by Virtuals (NIKITA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token NIKITA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token NIKITA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.