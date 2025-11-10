NIKY Harga Hari Ini

Harga langsung NIKY (NIKY) hari ini ialah $ 0.0007031, dengan 2.87% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa NIKY kepada USD penukaran adalah $ 0.0007031 setiap NIKY.

NIKY kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 698,943, dengan bekalan edaran sebanyak 999.67M NIKY. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, NIKY didagangkan antara $ 0.0006748 (rendah) dan $ 0.00071424 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00202952, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00054155.

Dalam prestasi jangka pendek, NIKY dipindahkan -0.07% dalam sejam terakhir dan -13.90% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

NIKY (NIKY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 698.94K$ 698.94K $ 698.94K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 698.94K$ 698.94K $ 698.94K Bekalan Peredaran 999.67M 999.67M 999.67M Jumlah Bekalan 999,674,170.499302 999,674,170.499302 999,674,170.499302

Had Pasaran semasa NIKY ialah $ 698.94K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NIKY ialah 999.67M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999674170.499302. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 698.94K.