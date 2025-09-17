Nile (NILE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.02827179 $ 0.02827179 $ 0.02827179 24J Rendah $ 0.02906506 $ 0.02906506 $ 0.02906506 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.02827179$ 0.02827179 $ 0.02827179 24J Tinggi $ 0.02906506$ 0.02906506 $ 0.02906506 Sepanjang Masa $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 Harga Terendah $ 0.02827179$ 0.02827179 $ 0.02827179 Perubahan Harga (1J) +0.10% Perubahan Harga (1D) -1.84% Perubahan Harga (7D) -41.95% Perubahan Harga (7D) -41.95%

Nile (NILE) harga masa nyata ialah $0.02848271. Sepanjang 24 jam yang lalu, NILE didagangkan antara $ 0.02827179 rendah dan $ 0.02906506 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NILE sepanjang masa ialah $ 2.45, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02827179.

Dari segi prestasi jangka pendek, NILE telah berubah sebanyak +0.10% sejak sejam yang lalu, -1.84% dalam 24 jam dan -41.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Nile (NILE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 128.41K$ 128.41K $ 128.41K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 432.14K$ 432.14K $ 432.14K Bekalan Peredaran 4.50M 4.50M 4.50M Jumlah Bekalan 15,158,025.06767414 15,158,025.06767414 15,158,025.06767414

Had Pasaran semasa Nile ialah $ 128.41K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NILE ialah 4.50M, dengan jumlah bekalan sebanyak 15158025.06767414. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 432.14K.