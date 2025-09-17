Apakah itu Nina (NINA)

Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!

Tokenomik Nina (NINA)

Memahami tokenomik Nina (NINA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NINA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Nina (NINA) Berapakah nilai Nina (NINA) hari ini? Harga langsung NINA dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa NINA ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa NINA ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Nina? Had pasaran untuk NINA ialah $ 11.51K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran NINA? Bekalan edaran NINA ialah 100.00M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NINA? NINA mencapai harga ATH sebanyak 0.00872995 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NINA? NINA melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan NINA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NINAialah -- USD . Adakah NINA akan naik lebih tinggi tahun ini? NINA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NINAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Nina (NINA) Kemas Kini Industri Penting