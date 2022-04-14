Tokenomik Nina (NINA)

Tokenomik Nina (NINA)

Lihat cerapan utama tentang Nina (NINA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Nina (NINA) Maklumat

Nina is an innovative project aimed at empowering Bitcoin ($BTC) with a greater purpose, creating a sustainable and impactful ecosystem for its participants. Our goal is to provide a simple and efficient way to earn Bitcoin rewards through smart contracts and dApps, maximizing investment returns. With our staking platform, you can earn BTC rewards effortlessly by simply letting your NINA tokens work for you. Additionally, transparency is one of our top priorities, with audited and secure contracts that ensure the trust of our investors. Nina DAO allows the community to actively participate in decisions, giving members the opportunity to vote on the best actions for the growth of the project. We are also committed to social responsibility, with a charity program that will be decided through community votes, ensuring that social impact is always a priority. With a treasury focused on funding major partnerships, listings, and donations to global NGOs, Nina also has an international marketing strategy, utilizing platforms like Coinzilla ADS and partnerships with influencers to reach a global audience. Nina is designed for those who want to see their investment grow securely, confident in the most stable and secure currency in the world (BTC), efficiently and with a positive impact on the world. Join Nina and be part of this new era of financial empowerment with purpose!

Laman Web Rasmi:
https://ninacoin.io/
Kertas putih:
https://ninacoin.io/

Nina (NINA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Nina (NINA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 12.59K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00M
Bekalan Edaran:
$ 100.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 12.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00872995
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00012564
Tokenomik Nina (NINA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Nina (NINA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token NINA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token NINA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik NINA, terokai NINA harga langsung token!

NINA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju NINA? Halaman ramalan harga NINA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.