Ninja Protocol (NINJA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.00176331 24J Tinggi $ 0.00183534 Sepanjang Masa $ 2.88 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.03% Perubahan Harga (1D) +1.80% Perubahan Harga (7D) -11.25%

Ninja Protocol (NINJA) harga masa nyata ialah $0.00180848. Sepanjang 24 jam yang lalu, NINJA didagangkan antara $ 0.00176331 rendah dan $ 0.00183534 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NINJA sepanjang masa ialah $ 2.88, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NINJA telah berubah sebanyak +0.03% sejak sejam yang lalu, +1.80% dalam 24 jam dan -11.25% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ninja Protocol (NINJA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 36.16K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 36.16K Bekalan Peredaran 20.00M Jumlah Bekalan 19,996,500.19

Had Pasaran semasa Ninja Protocol ialah $ 36.16K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NINJA ialah 20.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 19996500.19. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 36.16K.