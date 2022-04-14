Tokenomik Ninja Protocol (NINJA)
Ninja Protocol (NINJA) Maklumat
Ninja Protocol is an ecosystem of products being developed on the Solana blockchain with a focus on gaming and NFTs. Current products in the works are Ninja-Web, an all-encompassing Solana Profile Page, Ninja-Vision - A State of the Art Solana Blockchain Explorer giving users much-improved functionality and capability, and most importantly, a Ninja ARPG game built on Unity that utilizes cryptocurrency and NFT technology.
Ninja Protocol (NINJA) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ninja Protocol (NINJA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Ninja Protocol (NINJA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ninja Protocol (NINJA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token NINJA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token NINJA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.