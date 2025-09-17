Ninja Pump Harga (NINJAPUMP)
Ninja Pump (NINJAPUMP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NINJAPUMP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NINJAPUMP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.
Dari segi prestasi jangka pendek, NINJAPUMP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.71% dalam 24 jam dan +16.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa Ninja Pump ialah $ 23.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NINJAPUMP ialah 999.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999789346.155341. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.88K.
Pada hari ini, perubahan harga Ninja Pump kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ninja Pump kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ninja Pump kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ninja Pump kepada USD adalah $ 0.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|+1.71%
|30 Hari
|$ 0
|+11.01%
|60 Hari
|$ 0
|+6.76%
|90 Hari
|$ 0
|--
$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
