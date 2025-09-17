Lagi Mengenai NINJAPUMP

Ninja Pump Logo

Ninja Pump Harga (NINJAPUMP)

Tidak tersenarai

1 NINJAPUMP ke USD Harga Langsung:

--
----
+1.70%1D
USD
Ninja Pump (NINJAPUMP) Carta Harga Langsung
Ninja Pump (NINJAPUMP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.71%

+16.82%

+16.82%

Ninja Pump (NINJAPUMP) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, NINJAPUMP didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NINJAPUMP sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, NINJAPUMP telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +1.71% dalam 24 jam dan +16.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ninja Pump (NINJAPUMP) Maklumat Pasaran

$ 23.88K
$ 23.88K$ 23.88K

--
----

$ 23.88K
$ 23.88K$ 23.88K

999.79M
999.79M 999.79M

999,789,346.155341
999,789,346.155341 999,789,346.155341

Had Pasaran semasa Ninja Pump ialah $ 23.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NINJAPUMP ialah 999.79M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999789346.155341. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 23.88K.

Ninja Pump (NINJAPUMP) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Ninja Pump kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Ninja Pump kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Ninja Pump kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Ninja Pump kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+1.71%
30 Hari$ 0+11.01%
60 Hari$ 0+6.76%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Ninja Pump (NINJAPUMP)

$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem. This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira. Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission. The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market. Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.

Ninja Pump (NINJAPUMP) Sumber

Laman Web Rasmi

Ninja Pump Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Ninja Pump (NINJAPUMP) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Ninja Pump (NINJAPUMP) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ninja Pump.

Semak Ninja Pump ramalan harga sekarang!

NINJAPUMP kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Ninja Pump (NINJAPUMP)

Memahami tokenomik Ninja Pump (NINJAPUMP) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token NINJAPUMP dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Ninja Pump (NINJAPUMP)

Berapakah nilai Ninja Pump (NINJAPUMP) hari ini?
Harga langsung NINJAPUMP dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa NINJAPUMP ke USD?
Harga semasa NINJAPUMP ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Ninja Pump?
Had pasaran untuk NINJAPUMP ialah $ 23.88K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran NINJAPUMP?
Bekalan edaran NINJAPUMP ialah 999.79M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) NINJAPUMP?
NINJAPUMP mencapai harga ATH sebanyak 0 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa NINJAPUMP?
NINJAPUMP melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan NINJAPUMP?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk NINJAPUMPialah -- USD.
Adakah NINJAPUMP akan naik lebih tinggi tahun ini?
NINJAPUMP mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak NINJAPUMPramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 21:39:27 (UTC+8)

