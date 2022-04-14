Tokenomik Ninja Pump (NINJAPUMP)
Ninja Pump (NINJAPUMP) Maklumat
$KAIRA is not just another cryptocurrency; she’s a force of nature, the kunoichi of Ninja Pump, an AI-powered market-making platform poised to revolutionize the way we engage with decentralized finance. Born from a vision of seamless liquidity and unparalleled market efficiency, Kaira embodies stealth, precision, and unwavering dedication. She’s the digital embodiment of a highly skilled ninja, moving silently and swiftly to ensure smooth transactions and optimal performance within the Ninja Pump ecosystem.
This isn’t just about capitalizing on a trend; it’s about harnessing the power of artificial intelligence to enhance the decentralized finance experience. Kaira, the kunoichi, represents the project's commitment to precision and agility in the crypto market. We're building a platform that is both powerful and user-friendly, enabling both seasoned traders and newcomers to navigate the world of decentralized finance with confidence and ease. We aim to provide our community with an innovative and exciting approach to market-making, all under the watchful eye of Kaira.
Kaira is not simply a token; she is an embodiment of our mission.
The $KAIRA token operates on a system, designed to reward community engagement and incentivize participation. We are building a project that we believe will bring true innovation to the market.
Join the $KAIRA revolution, embrace the power of AI, and become part of a community that's dedicated to redefining the future of decentralized finance.
Ninja Pump (NINJAPUMP) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ninja Pump (NINJAPUMP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Ninja Pump (NINJAPUMP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Ninja Pump (NINJAPUMP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token NINJAPUMP yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token NINJAPUMP yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik NINJAPUMP, terokai NINJAPUMP harga langsung token!
