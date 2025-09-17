NinjaChat AI (NINJA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00005435 $ 0.00005435 $ 0.00005435 24J Rendah $ 0.00005878 $ 0.00005878 $ 0.00005878 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00005435$ 0.00005435 $ 0.00005435 24J Tinggi $ 0.00005878$ 0.00005878 $ 0.00005878 Sepanjang Masa $ 0.00132742$ 0.00132742 $ 0.00132742 Harga Terendah $ 0.00004174$ 0.00004174 $ 0.00004174 Perubahan Harga (1J) +0.71% Perubahan Harga (1D) -6.08% Perubahan Harga (7D) -12.05% Perubahan Harga (7D) -12.05%

NinjaChat AI (NINJA) harga masa nyata ialah $0.00005521. Sepanjang 24 jam yang lalu, NINJA didagangkan antara $ 0.00005435 rendah dan $ 0.00005878 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi NINJA sepanjang masa ialah $ 0.00132742, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004174.

Dari segi prestasi jangka pendek, NINJA telah berubah sebanyak +0.71% sejak sejam yang lalu, -6.08% dalam 24 jam dan -12.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

NinjaChat AI (NINJA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K Bekalan Peredaran 999.96M 999.96M 999.96M Jumlah Bekalan 999,956,525.9649677 999,956,525.9649677 999,956,525.9649677

Had Pasaran semasa NinjaChat AI ialah $ 55.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran NINJA ialah 999.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999956525.9649677. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.17K.