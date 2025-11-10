Ninjas in Pyjamas Harga Hari Ini

Harga langsung Ninjas in Pyjamas (DOJO) hari ini ialah $ 0.099349, dengan 18.25% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa DOJO kepada USD penukaran adalah $ 0.099349 setiap DOJO.

Ninjas in Pyjamas kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 54,556, dengan bekalan edaran sebanyak 549.14K DOJO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, DOJO didagangkan antara $ 0.09745 (rendah) dan $ 0.122227 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 1.56, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.09745.

Dalam prestasi jangka pendek, DOJO dipindahkan +0.77% dalam sejam terakhir dan -31.13% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 54.56K$ 54.56K $ 54.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 496.75K$ 496.75K $ 496.75K Bekalan Peredaran 549.14K 549.14K 549.14K Jumlah Bekalan 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

