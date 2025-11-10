Tokenomik Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Lihat cerapan utama tentang Ninjas in Pyjamas (DOJO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:39:47 (UTC+8)
USD

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ninjas in Pyjamas (DOJO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 51.15K
$ 51.15K
Jumlah Bekalan:
$ 5.00M
$ 5.00M
Bekalan Edaran:
$ 549.14K
$ 549.14K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 465.77K
$ 465.77K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.56
$ 1.56
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.092144
$ 0.092144
Harga Semasa:
$ 0.093182
$ 0.093182

Ninjas in Pyjamas (DOJO) Maklumat

Chiliz and Ninjas in Pyjamas are launching the $DOJO Fan Token on June 24 to bring Web3-powered utility and rewards to NIP fans via The Dojo platform. As part of Chiliz Group, Socios.com, the leading web3 sports app and wallet powered by Chiliz Chain, today announced the upcoming launch of the $DOJO Fan Token in partnership with Ninjas in Pyjamas (NIP), one of esports’ most iconic organizations. Built on Chiliz Chain and distributed through a fair-launch Fan Token Offering on Socios.com Wallet, $DOJO is set to offer, among other things, fan token-gated experiences, exclusive content access and merchandise opportunities. This milestone follows the Web3 partnership announced in May between Chiliz and NIP. With $DOJO, that vision now comes to life – delivering a dynamic tokenized experience designed to reward passion and empower fans with real influence and access.

Laman Web Rasmi:
https://www.chiliz.com/chiliz-and-ninjas-in-pyjamas-launch-dojo-fan-token/

Tokenomik Ninjas in Pyjamas (DOJO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ninjas in Pyjamas (DOJO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token DOJO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token DOJO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik DOJO, terokai DOJO harga langsung token!

DOJO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju DOJO? Halaman ramalan harga DOJO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?


